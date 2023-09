Tipik Explicit : les pires accidents de stars survenus en plein concert

Lorsqu’on assiste à un concert, en général, on s’attend à danser, à chanter et à crier les titres de l’artiste ou du groupe. On ne s’imagine pas une seule seconde qu’on va voir nos artistes préférés éviter la mort de justesse. Malheureusement, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Même si avant de monter sur scène, des répétitions sont faites pour s’assurer que tout aille bien, les chanteurs ne sont jamais à l’abri de se faire mal.

Dans ce Tipik Explicit, Marie Frankinet fait une compilation des plus gros accidents de stars en concert. Elle mentionne notamment ce moment flippant quand un ouvrier a laissé tomber une perche en métal sur le crâne de Lady Gaga, ou encore quand P ! nk, plus récemment, a été mal attachée avec son harnais et a été expulsée dans le public.

Et quand tout va bien, ce sont les fans qui s’y mettent en leur lançant des smartphones ou autre à la figure. Difficile la vie d’artiste !