Tipik Explicit : le mépris de Joe Biden à l’égard du rap

Cette semaine, dans Tipik Explicit, Marie Frankinet revient sur un moment très cringe : quand Joe Biden a écorché le nom de LL Cool J, pionnier du rap US.

Parmi les pionniers de l’industrie du rap US : LL Cool J. Un blase que toutes les personnes qui s’intéressent un minimum à la culture hip-hop connaissent. Il a sorti 13 albums studio entre 1985 et 2013 dont "14 Shots to the Dome" qui a carrément été certifié disque d’or. LL Cool J a collaboré avec plein d’artistes tels que les Boyz II Men, groupe avec lequel il remporte un Grammy pour le single "Hey Lover", le regretté DMX, Pharrell Williams, Jennifer Lopez, Timbaland… Mais par-dessus tout, en 1984, il a carrément aidé le bien connu Russell Simmons à fonder le label Def Jam, détenu par Universal.

LL Cool J devait recevoir un prix pour son implication dans l’industrie musicale. Une consécration entachée par une "gaffe" du président Joe Biden qui a dégommé son blase et qui l’a qualifié de "garçon qui a de gros muscles". C’est un manque de respect envers un monument du rap, style musical le plus populaire aujourd’hui. Et ça démontre, encore une fois, le mépris des élites vis-à-vis de cette culture et des personnes, majoritairement issues des minorités, qui la font vivre.