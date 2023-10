Tipik Explicit : la mode des remix des comptines pour enfants

Sur les réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, beaucoup s’amusent à reprendre des comptines pour enfants et à les remixer dans un tout autre style. Dans ce Tipik Explicit, Marie Frankinet parle de cette tendance qui cartonne en ce moment et reprend les reprises les plus connues.

Si vous êtes souvent sur les réseaux, vous avez sûrement déjà entendu la version dramatique de "La danse des canards" du chanteur français Léman, qui cumule plus de 4 millions de vues sur TikTok. Ou encore le générique de "Dora l'Exploratrice" en version rap. Ces reprises sont parfois même issues de l’intelligence artificielle.

Mais pourquoi faire ça ? Marie Frankinet a quelques idées. Déjà, il s’agit d’une façon de s’amuser, et surtout, de gagner des vues. Selon les scores des vidéos qu’elle a mentionnées, pas de doute, ça a l’air de fonctionner.