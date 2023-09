Tipik Explicit : Doja Cat est-elle sataniste ?

Depuis plusieurs mois, de nombreux chrétiens sont persuadés que Doja Cat est sataniste. Plus tôt dans l’année, elle avait également alimenté les rumeurs au défilé de la marque Schiaparelli en portant plus de 30.000 cristaux rouges sur son corps. Mais leurs doutes se sont vraiment renforcés lors de la sortie du clip de "Paint The Town Red", dans lequel elle se tient aux côtés de la Faucheuse et aux pieds du Diable en personne, son corps peint en gris foncé, ses yeux entièrement noirs et des cornes sur sa tête.

Peut-on affirmer pour autant que la chanteuse vénère Satan ? Pas selon Marie Frankinet. Dans ce Tipik Explicit, Marie explique cette technique de marketing et parle de ces autres stars qui ont été sous le feu des critiques avec leurs clips, comme Madonna avec "Like a Virgin" ou Lil Nas X avec "Montero". Taylor Swift a quant à elle été accusée de promouvoir la sorcellerie durant sa tournée.