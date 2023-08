Tipik Explicit : ces procès pour plagiat qui chamboulent l’industrie musicale

Dua Lipa est une nouvelle fois accusée de plagiat pour le titre "Levitating", gros succès de 2020. 20 millions de dollars lui sont réclamés pour violation de droits d’auteur. Katy Perry et Lana Del Rey ont elles aussi fait face à de telles accusations.

Marie Frankinet nous explique comment la multiplication des procès pour plagiat secoue l’industrie musicale au point de la miner comme l’affirme Ed Sheeran. Le chanteur britannique a lui-même subi plusieurs procès dont le dernier, très médiatisé, face aux ayants droit de Marvin Gaye. Les mêmes qui ont remporté en 2015 le procès contre Robin Thicke et Pharrell Williams, les auteurs du hit "Blurred Lines". Ils ont tous deux été reconnus coupables de plagiat et condamnés à verser plusieurs millions de dollars. Un procès qui fait date et a ouvert une brèche : beaucoup d’autres espérant conclure une affaire juteuse… Tipik Explicit décrypte les enjeux économiques et créatifs de cette chasse au plagiat.