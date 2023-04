Tipik Explicit : Angèle à la conquête des États-Unis

Pour sa tournée aux US, Angèle a sold out tous ses concerts ! Plus fou encore : la chanteuse belge se produira ce vendredi sur la scène de Coachella, aux côtés des plus grands artistes du moment.

Stromae était le premier chanteur belge à se produire sur la scène du désert californien en 2015. Maintenant, c’est au tour d’Angèle de mettre des paillettes dans les yeux du public. On peut se le dire, c’est la classe pour un aussi petit pays que le nôtre d’avoir une telle renommée sur le continent américain ! C’est vrai qu’en Europe, on écoute beaucoup de chansons en anglais mais on ne peut pas dire que les pays anglophones, eux, s'intéressent vraiment à nos titres.

Alors comment Angèle a-t-elle fait pour se mettre le public américain dans la poche ? Marie Frankinet vous décrypte tout ça.

Et si vous n'avez pas les moyens d'aller à Coachella pour la voir, pas d'inquiétude, vous pourrez la retrouver au Core Festival le samedi 27 mai !