Tipik Explicit : A quel âge forme-t-on ses goûts musicaux ?

Selon une étude du New York Times, notre année de naissance aurait une influence sur nos goûts musicaux. Et c’est plus précisément à l’adolescence, à l’âge de 13 ou 14 ans, qu’on formerait nos préférences musicales.

Le journaliste à l’origine de cette étude a récolté des données fournies par une plateforme de streaming pour démontrer que les chansons, et par extension les goûts musicaux, qui marquent le plus les personnes sont sortis entre la fin de l’enfance et le début de l’adolescence. On peut en conclure qu’un individu écoute pour la première fois sa chanson préférée à l’âge de 13 ans pour les femmes et 14 ans pour les hommes.

Par ailleurs, il est fortement probable que votre morceau préféré soit "Hey Ya !" de Outkast ou "Drop It Like It’s Hot" de Snoop Dogg et Pharell Williams, si vous êtes nés dans les années 90. Par contre si vous êtes nés en 1986, il y a de forte chance que ça soit "Maria Maria" de Santana ou "One More Time" des Daft Punk. Ce qui explique pourquoi le Hip-hop est le plus écouté chez les personnes nées après 1995.

Grâce aux données compilées par la plateforme, on peut également savoir quelle est la musique la plus écoutée en fonction de l’âge et du sexe d’une personne. C’est ainsi que "Creep" de Radiohead est très populaire chez les hommes de 1980, alors qu’il n’est pas dans le Top 300 des personnes nées dix ans plus tôt ou plus tard.