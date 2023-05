Tipik en Festivals : Romain en direct du CORE Festival

Le moment tant attendu est enfin arrivé : le Core Festival fait son grand retour ce week-end ! Né il y a un an de l'association entre Rock Werchter et Tomorrowland, ce festival a réussi à nous impressionner. Pour cette deuxième édition, Tipik sera présent les 27 et 28 mai au parc d’Osseghem, au pied de l'Atomium, à Bruxelles.

Romain Kuntz y sera les deux jours en direct de 15 à 19h. Il vous fera vivre une partie du festival en radio comme si vous y étiez. On vous conseille d'être attentifs : plusieurs invités viendront au micro de notre animateur.