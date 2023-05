Tipik Electro Night : l'aftermovie d'une soirée enflammée sur la Place des Palais

La Place des Palais s'est transformée en véritable dancefloor géant à l'occasion du week-end de la fête de l'Iris. Point d'orgue des festivités : le concert gratuit qui invitait 4 DJ's à faire danser les 17.000 Bruxelloises et Bruxellois présents entre 19h et 1h du matin. Tout ça devant un décor tout aussi symbolique que féérique : le Palais Royal.

La soirée a débuté avec un set du bruxellois Simon LeSaint histoire de mettre les fêtards dans l'ambiance.

Le flamand Peter Luts a ensuite enchaîné avec de la dance music et a fait danser les foules. Dj résident du Versuz à Hasselt, Peter Luts est aussi et surtout un producteur hors pair. Ses tubes et collaborations ont fait vibrer de nombreux bruxellois comme "Love is a message", "The Rain" ou encore "What a feeling".

A 22h, la température est montée grâce au célèbre DJ français Martin Solveig dont on ne présente plus les tubes entre "Do it Right", "Hello" ou encore "Intoxicated". Il sera d'ailleurs la tête d'affiche des 24h de Spa-Francorchamps le 1er juillet.

La soirée s'est clôturée en apothéose sur fond de quelques moments hardstyle avec le DJ belge Kid Noize à partir de 23h30 qui a offert un voyage entre singles radio et mix electro.