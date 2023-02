Tipik Académie : coaché par Alex Germys, deviens la nouvelle star de la musique

Tipik Académie est un label de recherche de nouveaux talents : DJ, animateur.rice, humoriste, vidéaste, chanteur.euse, musicien.ne... Tipik veut mettre en avant les talents belges en donnant un petit coup de pouce grâce à cette certification. Après avoir révélé la nouvelle génération de DJ’s belges en 2021, Tipik Académie est de retour afin de découvrir la future star de la musique !

Pour cette nouvelle édition, le DJ et producteur belge à succès Alex Germys rejoint la team de Tipik Académie ! Récemment invité au Grand Cactus pour promouvoir son nouveau single "Another You" ft. Mingue, l’artiste belge n’a pas peur de relever des nouveaux défis comme faire partie du jury de l’Eurovision. Cette fois, il s’associe à Tipik Académie pour devenir votre coach musical et vous accompagner tout au long de la production.

Vous êtes auteur.e – compositeur.rice – interprète ? Vous rêvez de donner un coup de boost à votre projet musical? Alors envoyez votre démo à concoursalexgermys@gmail.com