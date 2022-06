"Tip Top" : une comédie jouissive avec François Damiens, Isabelle Huppert et Sandrine Kiberlain

Comédie policière grinçante, Tip Top réunit un superbe casting dont l'acteur préféré des Belges, François Damiens, et l'infatigable Isabelle Huppert. Ce film de Serge Bozon est à découvrir le jeudi 23 juin à 22h05 sur La Trois !

Dans son cycle consacré à la grande comédienne Isabelle Huppert, La Trois vous propose de plonger dans cette comédie surprenante et jouissive. Qu'est-ce que Tip Top raconte ? "Deux inspectrices de la police des polices débarquent dans un commissariat de province pour enquêter sur la mort d’un indic d’origine algérienne. L’une tape, l’autre mate, tip top."

Ce synopsis est un peu mystérieux parce qu'il est très compliqué de résumer Tip Top en quelques lignes. C'est un film un peu à part, où tous les personnages se surveillent, s'épient et se punissent avec un plaisir non dissimulé. L'absurdité est le maître-mot dans ce polar comique où Sandrine Kiberlain, Isabelle Huppert et François Damiens font des étincelles.