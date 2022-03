Tip Top : The Weeknd toujours au sommet du classement

Les nouveaux titres affluent dans le Tip Top.

On retrouve entre autres In The Dark, le titre disco-pop envoûtant du DJ allemand Purple Disco Machine associé à Sophie and the Giants.

Vianney qui a récemment écrit et composé Et Bam pour son talent belge Mentissa, a sorti La fille du sud, un nouveau single extrait de son album de 2020, N’attendons pas. Le clip majestueux présente un Vianney en toute simplicité, au piano dans un champ de coquelicots.

Antoine Delie continue lui aussi à accumuler les singles de son album Peter Pan. Voici J’veux t’oublier qui fait son entrée dans le classement dont le titre parle de lui-même.

Un autre titre plein de tendresse entre aussi dans le Tip Top, celui de Coldplay et Selena Gomez sur Let Somebody Go, tiré de l’album Music of the Spheres du groupe britannique. Une chanson qui fait penser incontestablement aux morceaux plus épurés et acoustiques des premiers albums de la formation emmenée par Chris Martin.