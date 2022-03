Tip Top : The Weeknd, roi du classement depuis 5 semaines

On constate de nombreuses entrées masculines dans le Tip Top.

Charlie Puth revient avec un nouveau single, intitulé Light Switch. L’auteur-compositeur-interprète et producteur britannique de 30 ans propose un titre plus rythmé qu’à son habitude. Celui-ci devrait figurer sur son 3e album studio à paraître en 2022.

Kendji Girac offre un nouveau titre de son album Mi Vida, avec Conquistador. Vous ne résisterez pas à l’envie de danser sur cette chanson aux sonorités latinos que l’artiste français puise dans ses racines gitanes.

Seule femme à faire son entrée, et aussi latino, Rosalia. La chanteuse star espagnole s’associe à un certain The Weeknd sur un titre à nouveau marqué par des références au tango. Mention spéciale à l’artiste canadien qui chante cette fois en espagnol.

Côté francophone, c’est le retour de Kyo. Le groupe français a sorti un nouvel extrait de son album La part des lions. Il s’agit de Stand Up, un morceau qui évoque sans détour le mécanisme des violences conjugales.

Enfin, Jeremie Makiese, vainqueur de la saison 9 de The Voice Belgique, s’installe à la 40e place avec son premier single, Miss You. Ce titre représentera la Belgique au prochain Concours Eurovision et mélange les nombreuses influences soul, gospel, et pop du jeune chanteur.