Tip Top : The Weeknd passe une 6e semaine tranquillement en tête du classement

Deux artistes intègrent le classement de VivaCité cette semaine : George Ezra et Doria D.

L'auteur-compositeur-interprète britannique, célèbre depuis son tube Budapest, revient après deux albums couronnés de succès. L'artiste de 28 ans marque son retour avec le single Anyone for You, premier extrait de son troisième disque annoncé pour le mois de juin : Gold Rush Kid. Les paroles proviennent d'un carnet de notes resté longtemps au fond du tiroir. Il utilise toujours cette même recette pop-folk enjouée, au refrain entêtant, chanté en solo puis repris en chœur.

Doria D, dont le premier album est attendu pour bientôt, a dévoilé un nouveau single, Hors tempo. L'artiste néo-louvaniste, qui a entretemps sorti une reprise de Jeune et con et le single Sur ma tombe, offre avec Hors tempo une suite presque logique à l'énorme succès de Dépendance il y a un an. Elle met des mots sur son hypersensibilité à travers cette chanson. "Je me suis longtemps sentie en décalage, incomprise, trop sensible, trop intense, trop tout... En grandissant, je me rends compte qu’on est beaucoup, qu’on n'est pas tout seul à être débordé par les émotions" écrivait-elle en commentaire du single sur ses réseaux.