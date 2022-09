Tip Top : Slimane arrive en deuxième position et dépasse Stromae

Elton John et Britney Spears font leur entrée dans le classement du Tip Top en 12ème place avec leur titre Hold Me Closer. Pour Britney Spears, il s’agit de sa première sortie officielle après ses 13 ans de tutelle. Avec Elton John ils ont choisi de revisiter le titre Tiny Dancer, un single sorti en 1972, et qui nous revient maintenant sous ce nouveau titre Hold me Closer. Un titre groovy et entraînant qui semble plaire à beaucoup d’entre vous.

À la 26ème place, c’est Patrick Bruel qui fait son entrée avec Encore une fois. Une chanson d’amour mid-tempo, très optimiste et à la production contemporaine. Pour Patrick Bruel ce titre raconte la lueur qui fait qu’on croit qu’on peut toujours se relever, qu’on peut se reconstruire, qu’on peut repartir, qu’on peut aimer à nouveau. C’est un titre lumineux et plein d’optimisme qui arrive dans le Tip Top.

En 30ème position, c’est Mylène Farmer et son nouveau single À tout jamais que l’on retrouve. Ce titre inédit annonce un douzième album à venir à la fin de l’année. À tout jamais sonne comme un requiem qui aborde le thème de la rupture.

Vient ensuite Yannick Noah qui fait son entrée en 34ème position avec son single, La vie c’est maintenant. En attendant, la sortie de son nouvel album La Marfée prévue pour le 21 octobre prochain, le chanteur a dévoilé un nouveau single, La vie c’est maintenant. Écrit et composé par Laurent Lamarca ce titre est fidèle au fil conducteur du prochain album de Yannick Noah : la redécouverte de ses racines, l’amour, l’éducation et la solidarité. Dans ce single, il nous incite à prendre le temps de vivre et de revenir à l’essentiel.

Et pour la dernière entrée de la semaine, on retrouve Mentissa à la 38ème place avec son titre Balance. Après le succès du titre Et Bam, Mentissa revient avec un deuxième single, Balance. Un titre qui raconte sa vision de l’amour de soi, de son corps, un thème à la fois universel et intimiste. La chanteuse s’impose avec ce titre aux allures de variété et de pop, une ballade poétique nourrit de métaphores.