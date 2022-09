Tip Top : Rori arrive en 3e position et détrône Stromae

One Republic et Ain’t worried passent de la 17e place à la 11e et gagnent 6 places Après une entrée remarquée il y a un mois en 28e position, One Republic et son titre I ain’t worried passent de la 17e position à la 11e et gagnent 6 places. Ce titre est extrait de la bande originale de Top Gun : Marverick, l’un des films les plus attendus de 2022. Dans cette BO on retrouve de grands artistes de la scène musicale actuelle comme Lady Gaga et One Republic.