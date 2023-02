Tip Top : Rihanna retrouve le podium

En 27e position, c’est Vianney qui débarque avec Keep it simple, en collaboration avec Mika. C’est avec une simple annonce faite via son compte Instagram que l’auteur et compositeur français a dévoilé ce duo inédit. Après avoir annoncé calmer le rythme dans sa carrière pour retrouver sa famille et prendre soin de ses proches, il a sorti en janvier ce nouveau single en duo, un morceau tout simple en français et en anglais.

Elle n’était pas de la fête aux Victoires de la musique, mais elle fait son entrée dans le Tip Top. C’est à la 36e place qu’on retrouve Zazie avec son titre Couleur, issu de son album Aile-P sorti fin 2022, contenant également le titre à succès Let it shine qui cumule plus d’1,1 million d’écoutes sur Spotify depuis l’été.