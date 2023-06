Tip Top : Podium presque inchangé, Loïc Nottet encore devant

Loïc Nottet garde la première place cette semaine avec son morceau Danser, sorti début février. Un single qui aborde le thème du jugement et du regard des autres, et pour lequel il a puisé de façon plus ou moins inconsciente dans sa propre adolescence.

Ed Sheeran reprend sa deuxième place perdue la semaine passée. Son titre Eyes Closed, extrait de son album à paraître le 5 mai et sur lequel il dit avoir travaillé pendant 10 ans, évoque le deuil et les difficultés de vie.

Après une semaine sur la deuxième marche Jain repasse 3e avec The Fool, un single plus pop et folk que les précédents, inspiré de la musique des années 70. Comme chaque chanson de son nouvel album à paraître, The Fool est une référence à une carte du tarot de Marseille (le fou, en français).