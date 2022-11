Tip Top : One Republic nouveau leader

Pour leur première semaine, Saule et Antoine Delie s’emparent de la 31e place du Tip Top avec La BO de ma vie. Un single en duo dans lequel ils reprennent les chansons qui les ont le plus marqués dans leur vie. À l’occasion de sa sortie, Saule a même lancé un défi sur ses réseaux sociaux : les internautes devaient envoyer la bande originale de leur propre vie, et lui sélectionnerait un vainqueur chez qui il promettait de venir jouer 5 chansons à domicile.

À la 33e place un autre nouveau dans le classement : Suarez avec La vie devant, un single qui invite à profiter de la vie. Depuis leur album précédent intitulé Vivant, ils ont gommé le côté acoustique et folk des débuts pour un son plus moderne.

Ava Max fait elle aussi son entrée dans le Tip Top en 36e position avec Million dollar Baby, deuxième single de son deuxième album, Diamonds & Dancefloors. Décrit comme un "hymne pop sensuel", ce titre dance-pop encourage à "surmonter et réaliser n’importe quoi quand on y met tout son esprit".

Une place plus loin se classe Mentissa avec sa chanson Balance, une ballade sur l’acceptation de soi. Après l’énorme succès de Et bam, écrit par Vianney, l’ancienne participante de The Voice a cette fois-ci travaillé avec Vincha sur cette chanson issue de son album La Vingtaine.

Enfin Loïc Nottet fait lui aussi son entrée à la 42e place avec Mélodrame, sorti le 9 novembre accompagné d’un clip tourné sur la scène de l’Opéra Royal de Wallonie. Titre plus sombre que le précédent, avec arrangement épuré et surtout chanté en français (l’option la plus difficile selon lui), Mélodrame est le premier single d’un album qui doit sortir au printemps 2023.