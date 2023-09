Tip Top : neuvième semaine en tête pour Dua Lipa

À deux on avance plus vite. Après un saut de 12 places la semaine dernière, Vianney et Zazie en gagnent 11 cette fois-ci pour grimper de la 19e à la 8e place du classement avec Comment on fait. Une collaboration qui devrait se retrouver dans un album de duo à paraître pour Vianney, et qui apporte un peu de fraîcheur et de modernité à la carrière de Zazie.