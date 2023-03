Tip Top : Miley Cyrus toujours devant au classement

Pour sa première semaine, Sam Smith se place déjà en 26e position dans le Tip Top ce samedi. Son titre I’m Not Here to Make Friends, sorti début 2023, décrit comme "élégant et scintillant", mais aussi comme un "tourbillon de luxure", puise dans un genre pop-disco.

Dix places plus loin arrive M. Pokora, avec son titre Se mélanger extrait de son album Épicentre sorti début novembre 2022 et déjà vendu à 42.000 exemplaires en France. Dans Se mélanger, M. Pokora invite ses fans à venir danser avec lui et leur déclare son amour.

Clara Luciani fait elle aussi son entrée dans le classement et se classe 42e avec un morceau de son dernier album Coeur, certifié disque de platine : c’est Tout le monde (sauf toi), un titre disco-funk en forme de déclaration d’amour, qu’elle considère comme une chanson d’amitié.

Enfin, Angèle prend la 46e place avec Le temps fera les choses, son nouveau single dans lequel la chanteuse dévoile une nouvelle facette avec un morceau plus lyrique que ce qu’on a l’habitude d’entendre chez elle. Elle y évoque ses liens familiaux et l’amour qu’elle a reçu, mais aussi la part de doutes et de conflits.