Tip Top : Miley Cyrus surnage toujours au sommet du classement

En 36e position, c’est Rosalia qui fait son apparition dans le Tip Top avec LLYLM, un morceau chanté en partie en anglais et en espagnol dans un mélange des genres musicaux. LLYLM est l’acronyme de "Lie Like You Love Me" et raconte une histoire d’amour déçu.

Deux places plus loin, on retrouve le groupe Hyphen Hyphen grâce à son titre C’est la vie, issu de l’album du même nom. Après avoir été choisi pour l’hymne de l’Euro de football féminin avec Too young, le groupe propose un nouveau morceau plein d’énergie.

À la 42e place, c’est ESTL, ancienne candidate The Voice, qui intègre le classement avec son premier single, Dans ma tête, un morceau créé en collaboration avec Pierre Dumoulin et arrivé en même temps que le printemps.

Enfin le chanteur irlandais Niall Horan fait son apparition en 47e position avec Heaven. Un morceau entraînant sorti en février 2023 par l’ancien membre des One Direction après trois ans d’absence.