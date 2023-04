Tip top : Miley Cyrus ne cède pas sa première place

Après avoir fait son entrée dans le classement la semaine dernière, Rosalia gagne 12 nouvelles places pour s’installer en 24e position avec LLYLM, un morceau chanté en partie en anglais et en espagnol dans un mélange des genres musicaux. LLYLM est l’acronyme de "Lie Like You Love Me" et raconte une histoire d’amour déçu.