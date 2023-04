Tip Top : Miley Cyrus indétrônable depuis neuf semaines

En 36e position, Dadju prend un Verre de trop dans un son electro-pop issu de son album Gelée Royale Part.2, deuxième réédition de son album Cullinan.

Deux marches plus bas, se classe Juliette Armanet et son titre Qu’importe, un morceau disco et rythmé qu’on trouve dans son album Brûler le feu et qui imagine une rupture dans une ambiance enflammée.

À la 40e place, c’est Pascal Obispo qu’on retrouve avec son single J’étais pas fait pour le bonheur, qu’il chante en duo avec la franco-italienne Giordana Angi. Un titre frais à la mélodie qui donne instantanément envie de la siffloter, sorti à l’occasion de son retour sur les plateformes de streaming.

C’est un autre duo qu’on rencontre deux places plus loin. M. Pokora et Jenifer ont fait revivre Je te donne de Jean-Jacques Goldman et Michaël Jones, un titre culte sorti en 1985 qui célèbre l’amitié. Une amitié forte entre ces deux artistes qui fêtent leurs 20 ans de carrière en 2023 et multiplient les points communs.

Enfin Doowy fait lui son apparition à la 44e place avec Soirées Tropicales, un titre electro-pop sorti en février, qui traite selon Doowy de nos "excès pour purger nos maux et apaiser nos esprits."