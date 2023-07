Tip Top : Loreen se maintient en tête de classement

Pour leur première semaine, les Jonas Brothers se classent déjà 22e avec le single Waffle House, une histoire d’amitié sur un son pop issu de leur sixième album studio, intitulé simplement The Album.

Un peu plus derrière dans le classement, Alvaro Soler prend la 33e place avec Muero, une chanson joyeuse et dansante au sujet d’une rencontre, avec un son pop latino.

Deux places plus loin, c’est le DJ belge Lost Frequencies qu’on retrouve avec The Feeling, un morceau estival qui mélange musique électro et acoustique. Selon Spotify, The Feeling sera le titre belge le plus populaire de cet été.

En 38e position se classe Jason Derulo avec When love sucks, qui est en fait une réinterprétation sur de nouveau arrangements du titre Thank you de Dido, créditée en featuring.

À la 43e place, on retrouve le chanteur danois Christopher avec Hope this song is for you. Ce titre fait partie de la bande-son du film A Beautiful Life, dont Christopher joue également le rôle principal.

Et enfin, Sola fait aussi son entrée dans le classement. La finaliste de la saison 7 de The Voice Belgique prend la 47e place du Tip Top avec son single Rouler, sorti en avril 2023.