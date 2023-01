Tip Top : Lizzo toujours devant

En tête du classement cette semaine, c’est Lizzo avec 2 Be Loved (Am I Ready). Après avoir été leader du Tip Top en septembre avec son précédent titre About Damn Time, elle retrouve la première place avec cette chanson issue de son quatrième album studio Special.

Troisième la semaine dernière, Rihanna prend la deuxième place avec Lift me up, composé pour la B.O. du film "Black Panther : Wakanda Forever". Après six ans d’absence, Rihanna est revenue avec un titre épuré qui rend hommage à Chadwick Boseman, vedette du premier film Black Panther et décédé en 2020 des suites d’un cancer.

Si le troisième devient deuxième, le deuxième devient troisième. Dans ce chassé-croisé, Snap d’une place. Ce single de la jeune artiste Rosa Linn a été composé pour représenter l’Arménie lors du dernier Eurovision. Trois mois après le concours, la chanson de Rosa Linn est devenue la plus streamée de cette édition. Avec sa guitare et ses airs de folk, Snap a tout pour plaire et cumule plus de 800.000 streams sur Tik Tok.