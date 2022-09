Tip Top : Lizzo, Rori et Stromae en tête du classement

Lizzo et About Damn Time trônent en première position du classement Tip Top pour la deuxième semaine consécutive. La chanteuse américaine puise son inspiration dans la musique disco et funk. Des inspirations que l’on ressent particulièrement dans ce morceau sur l’estime de soi. Lizzo met sa voix puissante au service de chansons évoquant l’empowerement féminin. Découvrez Lizzo qui se confie sur sa carrière dans le Carpool Karaoke de James Corden.

En deuxième place, on retrouve une jeune artiste Belge prometteuse, Rori avec son titre Docteur. Rori, qui s’est lancée en solo en 2020 après une courte carrière en groupe, a sorti le titre Docteur. Cette chanson s’impose en radio grâce à une synthèse entre plusieurs genres musicaux de sa génération et qui a donné un véritable coup d’accélérateur à la carrière de la jeune chanteuse de 25 ans.

C’est en 3e place que l’on retrouve Stromae et son titre Mon Amour. Extrait du dernier album, Multitudes, de l’artiste belge, Mon amour évoque les tromperies. On y découvre un Stromae simple et sans filtre dans son écriture. C’est l’histoire d’un homme qui tente de se faire pardonner après avoir trompé sa compagne. Une chanson qui devrait interpeller pas mal de couples.