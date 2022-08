Tip Top : Lizzo au sommet, Rori et Slimane font leur entrée dans le top 3

Lizzo et About Damn Time trônent en première position du classement Tip Top. La chanteuse américaine puise son inspiration dans la musique disco et funk. Des inspirations que l’on ressent particulièrement dans ce morceau sur l’estime de soi. Lizzo met sa voix puissante au service de chansons évoquant l’empowerement féminin. Découvrez Lizzo qui se confie sur sa carrière dans le Carpool Karaoke de James Corden.

De son côté, Slimane a trouvé "La Recette" parfaite et se place en deuxième position du Tip Top. Après avoir annoncé la fin de son duo avec la chanteuse Vitaa, Slimane sort un single annonciateur de la reprise de sa carrière en solo. Il y a quelques semaines, Bruno Tummers se demandait si la surexposition médiatique de ce single n’allait pas lui nuire. Deux mois plus tard, le single de Slimane continue de nous séduire et a su continuer d’exister sans être surexposé.