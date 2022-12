Tip Top : Le duo Vianney - Ed Sheeran prennent la première place

À peine entré dans le classement, Maneskin se classe déjà 20e. Le groupe de glam rock, représentant de l’Italie et vainqueur de l’Eurovision 2021, était de retour en octobre avec son titre The Lonliest, dont le clip se déroule dans une ambiance "dramatique et gothique", selon le Classic rock Magazine.

Quatre places plus loin, on retrouve Alex Germys, avec son titre Another You. Le DJ belge a collaboré avec l’artiste néerlandaise Mingue sur ce single sorti en octobre 2022.

À la 34e place, on retrouve Mosimann, avec son single Dancing on my own. Après des collaborations en 2022 avec d’autres artistes comme Patrick Bruel, Claudio Capeo ou encore Grand Corps Malade, il revient enfin au chant avec ce morceau, qu’il avait un peu délaissé pendant quelque temps.

Le quatrième entrant de la semaine est le duo de deep house français Ofenbach, qui place son titre Love me now à la 36e place. Composé avec Fast Boy, ce morceau est issu de leur tout premier album, "I", sorti en novembre 2022.

En 40e position se classe Stromae. La Solassitude, une chanson sur les impasses de couples et les relations sans lendemain, est issue de son troisième album "Multitude", sorti en mars 2022. Soit un retour après 9 ans d’absence, et l’immense succès de "Racine carrée".

Enfin, Christophe Maé fait aussi son entrée dans le Tip Top, en duo avec la chanteuse capverdienne Ceuzany. Ils prennent la 42e place du classement avec Pays des merveilles, un single ensoleillé, à la mélodie chaloupée et dont le texte est signé Paul Ecole.