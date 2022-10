Tip Top : Julien Doré et Bigflo & Oli se hissent en deuxième position

Slimane a trouvé "La Recette" parfaite et se hisse en première position du Tip Top. Après avoir annoncé la fin de son duo avec la chanteuse Vitaa, Slimane sort un single annonciateur de la reprise de sa carrière en solo. Il y a quelques semaines, Bruno Tummers se demandait si la surexposition médiatique de ce single n’allait pas lui nuire. Trois mois plus tard, le single de Slimane continue de nous séduire et a su continuer d’exister sans être surexposé. La recette est premier extrait de son nouvel album solo Chroniques d’un Cupidon, qu’il décrit comme un disque d’amoureux.

Bigflo & Oli et Julien Doré ont fait leur entrée il y a 11 semaines dans le Tip Top et cette semaine ils arrivent en deuxième position du Tip Top. Bigflo & Oli avec Coup de vieux, leur single en duo avec Julien Doré, vous proposent une habile variation sur le thème de la nostalgie qui vous emmène à travers les différentes modes passées des années 90 à nos jours et qui débute par le fameux son des "wizz" de l’époque d’msn. Coup de vieux est un mélange parfait entre le rap des frères toulousains et le chant doux et suave de Julien Doré.

Rori arrive en troisième place, la jeune artiste Belge prometteuse dépasse Lizzo avec son titre Docteur. Rori, qui s’est lancée en solo en 2020 après une courte carrière en groupe, a sorti le titre Docteur. Cette chanson s’impose en radio grâce à une synthèse entre plusieurs genres musicaux de sa génération et qui a donné un véritable coup d’accélérateur à la carrière de la jeune chanteuse de 25 ans.