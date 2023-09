Tip Top : Joseph Kamel sur le podium, toujours derrière Dua Lipa

À la 30e place, c’est un titre de 1988 qui fait son apparition dans le Tip Top : Fast Car de Tracy Chapman, ici reprise dans une nouvelle version par le chanteur américain Luke Combs. Deuxième single de son dernier album Gettin' Old, Luke Combs considère cette chanson comme sa "première chanson préférée, probablement de tous les temps".

Trois places plus loin se classe Beside You de James Blunt. Un hymne estival et une chanson optimiste vue par le chanteur comme "une célébration". Sorti au mois d’août, le titre se retrouvera en octobre 2023 dans le prochain album de James Blunt, Who we used to be, son premier depuis 2019.

Enfin, c’est Eddy De Pretto qui prend la 38e place du classement pour son retour avec Love’n’tendresse. Un hymne à l’amour et la tendresse qui marque un changement dans la carrière de l’artiste et un virage musical.