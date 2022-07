Tip Top : Harry Styles, Angèle et Camila Cabello toujours en tête

Quelques nouveautés dans le classement du Tip Top cette semaine, Lost Frequencies rentre dans le Tip Top en 30e position avec Questions en feat avec James Arthur. Un single, qu’il était venu présenter il a quelques semaines sur Tipik. Dans cette interview, il évoque la naissance de ce nouveau titre, ses projets futurs, les paroles de ses morceaux ainsi que son processus créatif.

La deuxième entrée de la semaine, est signée Zazie avec Let It Shine. On vous le disait en début de semaine dans l’actu musicale, Zazie fait son grand retour. Elle a profité de la pandémie et du confinement pour s’atteler à la suite de sa carrière et composer un nouvel album. Avec ce premier extrait, elle annonce un album coloré et joyeux.

Et la dernière nouveauté de la semaine c’est le duo Zaz & Ycare avec leur titre Animaux fragiles. Dans ce titre, ils nous chantent une ode à l’espoir. Un single poétique et sensible qui a pour volonté de créer du lien entre les gens après les différentes périodes de confinement. Un single à découvrir dans le Tip Top.