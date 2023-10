Tip Top : grosse percée de Peggy Gou dans le classement, Dua Lipa toujours 1e

Pour sa première semaine, Miley Cyrus se classe déjà 26e grâce à son titre Used to be young, extrait de son album Endless Summer Vacation, qui avait battu le record de vitesse du milliard d’écoutes sur Spotify, 112 jours seulement après sa sortie.

En 32e position, c’est Pierre de Maere qui intègre le classement avec Mercredi, avec lequel le chanteur a fait sensation sur la Grand-Place de Bruxelles en l’interprétant sur scène le 29 septembre pour le Grand rendez-vous de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Quatre places plus loin, on retrouve Claudio Capéo avec son titre Les petites gens, à qui il rend hommage dans la chanson, ceux qui exercent un métier éprouvant, qu’on néglige et qu’on sous-estime, alors qu’ils sont ceux qui "portent le monde" et "en bavent le plus".

Enfin, c’est le titre Je partirai qui prend la 40e place du classement. Dans cet hymne pop-rock, Hoshi mélange des sonorités des années 2000 avec des arrangements grunge pour mettre en scène ses angoisses et sa volonté de laisser une trace dans les esprits.