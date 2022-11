Tip Top : Elton John et Britney Spears indétrônables

À 32e place du Tip Top, arrive Beyoncé avec "Cuff it". Décrit comme un "hymne de bien-être groovy" par un critique américain, le morceau est issu du septième album solo de Beyoncé, Renaissance, sorti en juillet 2022.

Après le succès de ses deux albums, "Dream Culture" et "The Man With A Monkey Face" et plusieurs singles, Kid Noize est de retour avec un nouveau single "Better Than this", qui prend la 36e place de ce classement. Ce titre aux sonorités disco house en collaboration avec l’artiste belge Marigo Bay apporte de la fraîcheur et du positif.