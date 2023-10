Tip Top : Dua Lipa ne lâche pas sa première place

Pour sa première semaine dans le Tip Top, la DJ sud-coréenne Peggy Gou se classe déjà à la 29e place grâce à son titre (It goes like) Nanana, qui veut bien dire ce qu’il veut dire. Un mélange énergique de pop, de dance et de house qui vous replongeront dans les années 90.

À la 36e place, on retrouve Change my world, le single doux et planant d’Alice on the Roof. Cinq ans après son dernier album, la chanteuse belge et nouvelle coach dans The Voice Kids revient à la chanson en anglais de ses débuts.

À la 40e place, c’est le titre Gimme Love de Sia qui entre dans le classement. Deux ans après le flop de son film Music sorti il y a deux ans, la chanteuse espère se refaire avec ce titre, qui annonce un nouvel album pour 2024 intitulé Reasonable woman.

Deux places plus loin, on retrouve Retiens les rêves de Grand Corps Malade. Un titre dans lequel le slameur français a choisi d’insérer des parties chantées, qu’il décrit comme une déclaration d’amour à ses enfants, et qui évoque la nostalgie de les voir grandir et le temps qui passe.

En 44e position, c’est Cat Burns qui entre dans le Tip Top avec Live more & Love more, un titre à la mélodie entraînante qui incite à vivre pleinement sa vie et à partager l’amour.

Enfin, Ben’Do fait lui aussi son entrée dans le classement cette semaine à la 47e place, avec son nouveau titre Tu m’oublieras, que vous avez peut-être entendu si vous étiez dans une des cinq villes ou il est passé avec une camionnette pour promouvoir son single.