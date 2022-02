Tip Top : chassé-croisé entre Adele et Angèle pour la place de numéro 1

Lui aussi écrase tout sur son passage avec sa cascade de tubes : revoilà Ed Sheeran avec un nouvel extrait de son album Equals. Après le succès du 1er single, Bad Habits, l'auteur-compositeur-interprète britannique peut-il remettre le couvert avec Overpass Graffiti ?

On constate aussi une entrée plus surprenante, celle du chanteur et compositeur Nigérian Ckay avec son titre Love Nwantiti, une chanson parue à l'été... 2019. Il a fallu un certain temps pour que la chanson s'impose dans les radios européennes. C'est une remix de 2020 et sa popularité sur TikTok qui ont finalement permis à cet artiste d'être numéro un dans plusieurs pays en 2021. Une 2e remix est également sortie il y a deux mois et permet au morceau de s'installer dans la durée.

Autre entrée, celle du titre Loin de Nolwenn Leroy. Cette chanson est la première plage de son nouvel album, Brésil-Finistère. Benjamin Biolay se cache derrière la plupart des titres de ce disque.