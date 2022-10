Tip Top : Britney Spears et Elton John, un duo qui vous séduit

Cléo et son titre Peter Pan débarquent en 31ème place du Tip Top. Cléo est une chanteuse Belge et plus particulièrement Bruxelloise qui est dans le monde de la musique depuis quelques années. Dans Mémo vocal, son nouvel opus, on découvre 7 titres dont le premier single est Peter Pan. Un titre dans lequel elle parle de rêves ses d’enfance et de cette envie qu’on a tous de garder sa spontanéité. On apprécie particulièrement sa voix grave et les touches de groove, de soul et d’RnB.

Grosse surprise la semaine dernière, Vianney et Ed Sheeran ont sorti un duo, le titre Call on me. Avec ce titre, c’est en 34e place que le duo arrive dans le Tip Top. Vianney et Ed Sheeran avaient déjà partagé la scène de l’émission Taratata en 2021 sur le titre Perfect et le courant est visiblement bien passé entre eux. "On a tellement de choses en commun" avait notamment commenté Ed Sheeran sur NRJ.

Christophe Willem continue d’exploiter son dernier album Panorama avec le titre J’tomberai pas qui arrive en 38e place du Tip Top. Un titre fort et significatif pour le chanteur, il se raconte, et évoque ses difficultés, ses fantômes. "Un peu comme un nouveau départ / Je m’enfuis, tu me suis / J’oublierai pas d’où je viens ".

Alex Lucas et son single Moving On arrivent en 40e place. Sur ce nouveau morceau, il a invité le rappeur Liégeois Absolem qui se charge des couplets. Un duo qui vous offre une ballade amoureuse à la rythmique pop et au son doux et coloré. Un titre qui arrive dans la playlist de VivaCité et qui annonce l’EP d’Alex Lucas qui sortira en novembre prochain.