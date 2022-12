Tip Top : Beyoncé tout en haut

C’est le chassé-croisé en tête du classement : Beyoncé détrône le duo Vianney-Ed Sheeran avec son single Cuff it. Décrit comme un "hymne de bien-être groovy" par un critique américain, le morceau est issu du septième album solo de Beyoncé, Renaissance, sorti en juillet 2022 et qui lui a permis d’atteindre la plus haute place des charts en France pour la première fois de sa carrière.

Devancés cette semaine par leur poursuivante, Vianney et Ed Sheeran prennent la deuxième place avec le titre Call on me. Vianney et Ed Sheeran avaient déjà partagé la scène de l’émission Taratata en 2021 sur le titre Perfect et le courant est visiblement bien passé entre eux. "On a tellement de choses en commun" avait notamment commenté Ed Sheeran sur NRJ.