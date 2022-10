Tip top : Angèle poursuit son impressionnante progression

Pour la troisième semaine consécutive, c’est Elton John et Britney Spears qu’on retrouve en première place du Tip Top, avec leur titre Hold Me Closer. Pour Britney Spears, il s’agit de sa première sortie officielle après ses 13 ans de tutelle. Avec Elton John ils ont choisi de revisiter le titre Tiny Dancer, un single sorti en 1972, et qui nous revient maintenant sous ce nouveau titre Hold me Closer. Un titre groovy et entraînant qui semble plaire à beaucoup d’entre vous.

Au pied du podium la semaine passée, Jenifer prend cette fois la deuxième place. Après quatre ans sans album, la première gagnante de la Star Academy, est revenue sur le devant de la scène depuis cet été avec Sauve qui aime, un titre aux sonorités vintage et colorées.

Deuxièmes du classement la semaine dernière, Bigflo et Oli retombent à la troisième place pour leur 15e semaine dans le Tip Top. Créé en trio avec Julien Doré, Coup de vieux vous propose une habile variation sur le thème de la nostalgie qui vous emmène à travers les différentes modes passées des années 90 à nos jours et qui débute par le fameux son des "wizz" de l’époque d’msn. Coup de vieux est un mélange parfait entre le rap des frères toulousains et le chant doux et suave de Julien Doré.