Tip Top : Adele trône sur le classement de VivaCité grâce à "Easy On Me"

C'est Adele qui s'empare de la première place du Tip Top grâce à son single Easy On Me, et déjà présent dans le classement depuis 13 semaines. Ce titre évoque le divorce avec son ex-mari Simon Konecki. La chanson est déjà un succès populaire avec plus de 227 millions de vues sur YouTube. Stromae, qui occupait la tête du classement de VivaCité depuis 3 semaines avec Santé, rétrograde à la 6e place.

Les deuxième et troisième places restent inchangées, avec Bruxelles je t'aime d'Angèle, hymne à la capitale belge dont la chanteuse a été éloignée pendant le premier confinement, et Dans mes bras, le duo entre Kendji Girac et Dadju, figurant sur l'album Mi Vida, complète le podium.