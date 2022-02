Tiny house : beaucoup en rêvent, peu sautent le pas

Depuis plusieurs années, les tiny houses font rêver les aventuriers ou fondre les cœurs des fans de polly pockets, ces maisons de poche pliables en vogue dans les années 90. Chacun y projette ses fantasmes.

Maison cocon perdue au milieu des bois dont on rêvait gamin, maison roulotte, symbole ultime de liberté dans une période de restrictions, la tiny house fait rêver avec ses quelque 10 à 30 m² où tout est calculé au millimètre près.

Preuve de son intérêt, Google recense plus d'un milliard de résultats sur le terme via son outil de recherche. Et Instagram regroupe deux millions de publications sous le hashtag "tinyhouse". Aujourd'hui, on rêve d'être libre et d'habiter là où l'on veut, avec le strict nécessaire.