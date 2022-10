"Tintin, l’aventure immersive": une nouvelle expérience à Paris

Une plongée gigantesque dans les 24 albums des aventures de Tintin au travers d’une promenade visuelle et auditive dans les 1600 mètres carrés de cette ancienne fonderie reconvertie dans l’art digital. L’occasion d’être une fois de plus ébloui par l’esthétisme du dessin d’Hergé et à cette capacité extraordinaire de rendre vivants des personnages de papier. Et ce sont les véritables cases des albums qui ont été utilisées, animées et agrandies.

L’expérience a été créée par une société française pionnière dans les expositions immersives, à savoir Culturespaces. Une collaboration avec les ayants droit d’Hergé qui ont validé chaque étape que ce soit au niveau visuel ou auditif. En effet, les 35 minutes de projection sont accompagnées d’une bande-son particulièrement prestigieuse allant, notamment des Beatles à David Bowie. Les concepteurs ayant voulu respecter les goûts musicaux d’Hergé.