Tintin et "Les 7 boules de Cristal" : la véritable villa du professeur Bergamotte est à vendre

Tintinophiles, ne pas s’abstenir ! Le 6 de l’avenue Delleur à Watermael-Boitsfort est en vente, a constaté la RTBF. Cette villa trois façades de 425 mètres carrés, située à proximité du parc Tournay Solvay, n’est autre que celle qui a servi de modèle à Hergé pour dessiner la maison du professeur Bergamotte, le confrère de Tournesol dans "Tintin et les 7 boules de Cristal", publié en 1948.

A cette période, Georges Remi habitait non loin et a décidé de s’en inspirer pour réaliser le treizième album des aventures du célèbre reporter. Une copie quasi conforme, apparaissant en pages 27 et 28 et où se rendent Tintin, Milou, le capitaine Haddock et le professeur Tournesol pour y rencontrer le professeur Bergamotte. Sur place, Tournesol sera placé en lévitation par une boule de feu formée par la foudre… Scène qui illustre la couverture de l’album contant l’expédition de Tintin et ses amis, au Pérou, pays des Incas pour tenter de percer les mystères de la malédiction de la momie Rascar Capac.

L’argument de vente est improbable… Et pourtant, il est authentique. Ce n’est pas le seul. Le bien totalise 425 mètres carrés, six chambres, trois salles de bain, un jardin de 1000 mètres carrés, une localisation dans le sud de Bruxelles… Pas étonnant que le prix atteigne 1,48 million d’euros. Autre argument à mettre en avant : le nom de l’architecte qui a réalisé l’habitation en 1905, Alban Chambon, qui a également imaginé l’hôtel Métropole place De Brouckère, quelques années plus tôt.