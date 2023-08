"Tintin et le Temple du soleil": le chef-d’œuvre de Hergé adapté en dessin animé

Ce samedi soir, les dessins animés sont à l’honneur sur Ouftivi. Juste après "Kung Fu Panda 2", découvrez "Tintin et le Temple du soleil", un film aux couleurs de la Belgique qui ravira petits et grands.

Adapté de la célèbre bande dessinée de Hergé, "Tintin et le Temple du soleil" est un long-métrage d’animation produit en 1969 à l’initiative de Raymond Leblanc.

Fondateur du journal Tintin et des éditions Lombard, cet éditeur de presse belge crée la société de production Belvision en 1955 dans l’objectif d’adapter les aventures du petit reporter en une série de dessins animés, qui remporte un certain succès en télévision dans les années 60. Après avoir porté à l’écran "Objectif Lune", "Le Secret de la Licorne", ou encore "Le Trésor de Rackham le Rouge", il décide donc de poursuivre sur sa lancée en réalisant cette fois-ci un long-métrage reprenant le scénario du "Temple du soleil", qu’il estime le plus adapté à ce format.