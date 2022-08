Tintin de retour dans un jeu vidéo en 2023 : 1ères images et retour sur le désastre du jeu "Tintin au Tibet"

La société Moulinsart (qui possède les droits de propriété intellectuelle d’Hergé) confie dans un communiqué : "L’ambition se veut avant tout divertissante et conviviale afin de toucher un large public familial."

Quant au CEO de Microids, il annonce : "Avec le studio espagnol Pendulo Studios, nous avons commencé la production il y a quelques années et nous avons hâte d’en montrer davantage aux joueurs du monde entier. Je dirai même plus que nous mettons tout en œuvre pour faire honneur au travail d’Hergé et nous souhaitons proposer aux fans l’adaptation dont ils rêvent depuis toujours ".