Tintigny: un nouveau distributeur de billets installé par bpost, ouvert 24H/24

Alors que beaucoup de banques ont fermé leurs distributeurs d'argent liquide, la commune de Tintigny a elle retrouvé un nouveau distributeur de billets.

Cela manquait depuis quelques années déjà, mais depuis hier, c'est sur la façade de l'agence bpost de Tintigny que les citoyens peuvent retirer de l'argent. Il s'agit du 13ème distributeur installé par bpost dans notre province depuis 2013. Laura Cerrada Crespo, porte parole de bpost, confirme que cela répond à un besoin :

"Bien sûr cela a un coût, mais c'est un investissement que l'on fait pour la population, pour des personnes qui ont besoin de quelque chose de physique dans un monde digitalisé.

La demande a été faite par les autorités communales durant l'été 2021, nous avons analysé le dossier et avons placé le distributeur dans notre bureau de poste. On essaie d'être présent dans toutes les communes, et pour le Luxembourg nous en avons placé douze depuis 2013. Le dernier c'était à Gouvy, et aujourd'hui Tintigny. Nous avons également des prévisions d'installation dans toute la Belgique."