Tintigny : des étudiants explorent une nécropole celtique

Durant tout ce mois de juillet, un nouveau chantier archéologique est en cours à Bellefontaine, dans la commune de Tintigny. Particularité, il s’agit d’un chantier-école. Ce sont des étudiants en archéologie et en histoire de l’art de l’université de Namur qui explorent une nécropole celte.

Ils fouillent minutieusement des tombelles dans les bois, des monticules de terre servant de tombeau.

" On se trouve ici sur la nécropole des Aisances de Bellefontaine et dans une région où il y a toute une série de sites archéologiques, plusieurs nécropoles dont une a été fouillée et qui date de l’âge du fer. Elle se situe à 1 km d’ici.

La nécropole ici, elle, n’a jamais fait l’objet de fouilles, en tout cas pas de fouille documentée, et on ne sait donc pas du tout de quand elle date, par exemple ", explique Fanny Martin, chargée de cours en archéologie nationale à l’UNamur et responsable du chantier.

" Nous, ce qu’on cherche, c’est vraiment la tombe dans laquelle on va trouver à la fois des objets mais où on va aussi retrouver des restes humains qu’on va pouvoir étudier, peut-être des restes qui ont été incinérés sur lesquels on va pouvoir analyser de l’ADN, réaliser des datations au carbone 14… Et alors on va regarder aussi tout ce qui est contexte, on va regarder autour comment la tombe a été construite, s’il y a des monuments qui ont été érigés autour, s’il y a un fossé autour de la tombe, s’il y a des constructions en bois, etc. ", ajoute Fanny Martin.

Cette fouille est orchestrée par l’UNamur en étroite collaboration avec le Musée des Celtes de Libramont et est également soutenue par la Commune de Tintigny et l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP).

Chaque mercredi après-midi de juillet, le public est invité à participer à des visites guidées du site.