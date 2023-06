Tinne Van Der Straeten : "Prolonger davantage de centrales nucléaires ? C'est du rêve et c'est non-pertinent"

L’Etat belge et Engie ont signé un accord ce jeudi sur la prolongation de deux réacteurs nucléaires (Doel 4 et Tihange 3), la gestion du nucléaire et sur le coût du démantèlement. "C’est un accord qui est important pour trois raisons, souligne la ministre de l’Energie, Tinne Van Der Straeten, invitée de Matin Première. Important d’abord pour notre sécurité d’approvisionnement puisque le combustible nucléaire sera commandé dans les jours qui viennent. Ensuite, parce que la facture pour les déchets nucléaires est clôturée, c’est le pollueur, Engie, qui va payer. Et enfin, on évite les surprofits."

L’un des points principaux de cet accord concerne la facture du coût des déchets : 15 milliards d’euros, placés sur un fonds souverain qui permettront de payer la gestion des déchets. Mais pourquoi avoir défini un montant maintenant alors que de nouveaux déchets seront créés au cours des 10 prochaines années ?

"On a tenu compte du risque qu’on ne connaît pas encore tout aujourd’hui, assure la ministre de l’Energie. On a travaillé avec l’Ondraf (ndlr : Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies) pour catégoriser chaque type de déchets nucléaires et le tarif est différent pour chacun de ces déchets. Ensuite, par rapport à notre estimation du coût, on a appliqué une prime de risque de 43% pour couvrir ce qui pourrait arriver dans les prochaines années. On arrive alors à 15 milliards d’euros. Et s’il y a plus de déchets que le volume estimé actuellement, chaque déchet supplémentaire sera à charge d’Engie."