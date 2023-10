Tinne Van der Straeten, ministre fédérale de l’Énergie (Groen) : avec le nouveau budget, "tout ce qui est vert sera moins cher"

Lorsque l’on parle d'énergie, l’environnement n’est jamais loin. Et la Belgique s’est engagée à réduire ses émissions pour 2030. Un engagement qui n’inquiète pas la ministre Groen : "On respecte aussi nos objectifs via des autres mesures qui seront en place, tant au niveau fédéral comme au niveau régional, à Bruxelles et aussi en Wallonie. Rappelons aussi que la semaine dernière que le WWF a fait une analyse des politiques énergétiques des différents pays, y compris la Belgique, pour voir si la politique énergétique était en lien avec les objectifs de l’accord de Paris. On a bientôt à nouveau une conférence du climat et nous, on était vert et c’était grâce à la mer du Nord. On va tripler notre capacité, on va construire trois fois plus d’éoliennes en mer du Nord et c’est en fait la meilleure façon de faire baisser les gaz à effet de serre."