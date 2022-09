Tinlot : vol de câbles ORES et perturbations électriques

Si on ne compte plus le nombre de kilomètres de câbles volés sur le réseau ferroviaire, chez ORES, un des gestionnaires du réseau de distribution gaz électricité, c’est par contre plus rare et plus dangereux.

C’est pourtant ce qui s’est passé à Tinlot, vers 4 heures du matin ce jeudi.

Un vol qui a provoqué une surtension de réseau et des dégâts

Annabelle Vanbéver, porte-parole d’ORES : "pour les clients qui avaient des appareils branchés, il se peut que ces appareils aient été endommagés parce qu’ils ont reçu trop de courant. Ce que nous conseillons, c’est de prendre contact avec leur assurance car la plupart des contrats couvrent le risque électrique. La compagnie prend alors le dossier en charge et règle les contacts avec ORES."

Il semblerait que le nombre de foyers touchés soit limité : 20 à 30, explique ORES. La situation est revenue à la normale en début de matinée. Ces vols de câbles chez ORES sont rares car généralement les câbles sont soit aériens, soit enterrés, difficiles d’accès. ORES rappelle que les voleurs s’exposent aussi au danger en dérobant ces câbles.